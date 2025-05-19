Прогноз погоды в Крыму на 19 мая В Симферополе +19 и небольшой дождь В Севастополе +18 и малооблачноВ Евпатории +17 и облачно с прояснениямиВ Черноморском +19 и небольшой дождьВ Джанкое +21 и небольшой дождьВ Ялте +17 и небольшой дождьВ Алуште +20 и небольшой дождьВ Керчи +19 и небол.