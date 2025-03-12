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Царьград

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Военная форма Путина на встрече в Курске стала невербальным сигналом Западу

Военная форма Путина на встрече в Курске стала невербальным сигналом Западу

Президент Владимир Путин неспроста появился в штабе в Курской области в военной форме, заявил доктор политических наук и обозреватель Царьграда Андрей Пинчук.

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