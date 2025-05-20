В Европе назвали разговор Путина и Трампа победой России

Европейские чиновники оценили телефонный разговор российского лидера Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа как крупную победу для России, а также выразили опасения, что США могут отказаться от поддержки Украины.
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