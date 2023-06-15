Мошенники для развода россиян начали использовать искусственный интеллект

ChatGPT может быстро подстраивать наборы слов Мошенники начали использовать нейросети для составления внушающих доверие фишинговых писем, сообщила РИА Новости управляющий директор "Лаборатории Касперского" в России и странах СНГ Анна Кулашова.
ChatGPT может быстро подстраивать наборы слов Мошенники начали использовать нейросети для составления внушающих доверие фишинговых писем, сообщила РИА Новости управляющий директор "Лаборатории Касперского" в России и странах СНГ Анна Кулашова.
Свежие комментарии