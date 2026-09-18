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Газета.ру

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Брат принцессы Дианы заявил, что Карл III радовался ее уходу на тот свет

Брат принцессы Дианы заявил, что Карл III радовался ее уходу на тот свет

Граф Чарльз Спенсер, младший брат британской принцессы Дианы, рассказал о реакции ее бывшего мужа, на тот момент будущего короля Карла III на ее кончину.

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