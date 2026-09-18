Брат принцессы Дианы заявил, что Карл III радовался ее уходу на тот свет

Граф Чарльз Спенсер, младший брат британской принцессы Дианы, рассказал о реакции ее бывшего мужа, на тот момент будущего короля Карла III на ее кончину.
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