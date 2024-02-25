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Нервное настроение. По просторам ЖеЖешек

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Приднестровье 28 февраля обратится к Путину, чтобы стать Россией?

Приднестровье 28 февраля обратится к Путину, чтобы стать Россией?

Не знаю, слышали вы эту новость или нет, но выложена она уже во многих центральных СМИ и заключается в следующем: Ожидается, что приднестровские депутаты 28-го февраля, за день до выступления Путина с посланием Федеральному собранию, обратятся к нашему Президенту с просьбой о вхождении Приднестровья в состав Российской Федерации.

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Комментарии
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лл
лина любимцева
Путин ОТКАЖЕТ Приднестровью... Он уже отказал Ю.Осетии на их просьбу присоединиться к России перед СВО в 2022 году. И тут откажет.
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