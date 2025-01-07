Змееносец: 13-й знак зодиака, который меняет привычный гороскоп Ирина ВальковаБольшинство россиян, даже те, кто с долей скепсиса относится к астрологии, хорошо осведомлены о своём знаке зодиака.
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