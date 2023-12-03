МЧС сообщило о полной ликвидации пожара в Набережных Челнах

Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий сообщило, что пожар в Набережных Челнах в Татарстане, где горел автомобильный рынок, полностью потушен.
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