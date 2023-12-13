«Ъ»: прокуратура конфисковала холдинг предприятий ВПК у экстремистов с Украины

Газета «Коммерсантъ» сообщила, что в Волгоградской области суд в закрытом режиме удовлетворил иск Генпрокуратуры России и передал Росимуществу холдинг предприятий военно-промышленного комплекса, который принадлежал экстремистам из Украины .
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