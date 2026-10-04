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Русская весна

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122 депутата Европарламента потребовали вернуться к вопросу кражи более €200 млрд замороженных российских активов

122 депутата Европарламента потребовали вернуться к вопросу кражи более €200 млрд замороженных российских активов

122 депутата Европарламента потребовали вернуться к вопросу кражи более €200 млрд замороженных российских активов для финансирования Украины, сообщает Euronews.

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