Учёные РТУ МИРЭА создали модель для прогнозирования поведения химических реакторов

Исследователи Российского технологического университета МИРЭА разработали математический инструмент, позволяющий анализировать и предсказывать нестабильные режимы работы химических реакторов с несколькими устойчивыми состояниями.
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