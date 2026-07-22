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FiNE NEWS

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Учёные РТУ МИРЭА создали модель для прогнозирования поведения химических реакторов

Исследователи Российского технологического университета МИРЭА разработали математический инструмент, позволяющий анализировать и предсказывать нестабильные режимы работы химических реакторов с несколькими устойчивыми состояниями.

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