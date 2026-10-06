Apple устраняет уязвимость AirLift в iOS 27.2 beta 3, блокируя обходные способы активации 5G на iPhone в России

Разработчик эксплойта AirLift для iOS 27.0 сообщил о том, что Apple закрыла уязвимость, позволяющую выходить за пределы системной «песочницы» приложения «Книги» и вносить изменения в системные файлы с выходом iOS 27.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Россия и Индия пр...
- GS Минобороны России...
- НН «Новая газета» об...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым