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Регионы России

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Apple устраняет уязвимость AirLift в iOS 27.2 beta 3, блокируя обходные способы активации 5G на iPhone в России

Apple устраняет уязвимость AirLift в iOS 27.2 beta 3, блокируя обходные способы активации 5G на iPhone в России

Разработчик эксплойта AirLift для iOS 27.0 сообщил о том, что Apple закрыла уязвимость, позволяющую выходить за пределы системной «песочницы» приложения «Книги» и вносить изменения в системные файлы с выходом iOS 27.

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