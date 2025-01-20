Что такое «плачущие иконы», как появляются такие мироточащие образы Алёна Юрьева Феномен «плачущих» икон, выделяющих благоухающую маслянистую жидкость — миро, издавна вызывает глубокий интерес и противоречивые мнения.
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