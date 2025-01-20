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Что такое «плачущие иконы», как появляются такие мироточащие образы

Что такое «плачущие иконы», как появляются такие мироточащие образы

Что такое «плачущие иконы», как появляются такие мироточащие образы Алёна Юрьева Феномен «плачущих» икон, выделяющих благоухающую маслянистую жидкость — миро, издавна вызывает глубокий интерес и противоречивые мнения.

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