Какие дороги перекроют в Барнауле во время празднования Дня России?

Сейчас все объясним 12 июня в Барнауле с размахом будут отмечать День России. В центре краевой столицы в течение всего дня будут проходить концерты, викторины, конкурсы и другие развлекательные мероприятия.
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