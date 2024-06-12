Amic.ru Новости...
MainБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

177 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Игорь Егоров
    Опрессовка гидравлических систем штука серьезная и не терпит суеты, иначе зимой  будешь землю копать в период самых с...Начало третьего э...
  • фарид сабиров
    Казнокрады и коррупция думается тоже не желательные органНИЗация ????? А паща му  то их не наказывают ????? Пожурят з...Госдума одобрила ...
  • Зоя Копань
    Ну наверное можно, а мы то большенстве своем обыватели и не знали что чекушку можно выпить до кассы и ещё и сдать тар...Россиянам не разр...

Какие дороги перекроют в Барнауле во время празднования Дня России?

Какие дороги перекроют в Барнауле во время празднования Дня России?

Сейчас все объясним 12 июня в Барнауле с размахом будут отмечать День России. В центре краевой столицы в течение всего дня будут проходить концерты, викторины, конкурсы и другие развлекательные мероприятия.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх