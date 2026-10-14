Ночью 13 октября в Железногорске-Илимском произошло ДТП. Около двух часов ночи 50-летний мужчина за рулём «Хонды Одиссей» не справился с управлением и врезался в здание по адресу: 1-й квартал, 78.
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