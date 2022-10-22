Не только о футболе

860 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Лена Мисько
    Хорошо видно, что вратарь уже лежал на газоне и поймать мяч не мог физически. Так что, Николсон никак не помешал. Го...Интриги 14-го тур...
  • Лена Мисько
    потому что в отличии от Смолова, Шамар не загораживал обзор вратарюИнтриги 14-го тур...
  • Лена Мисько
    а в матче с Химками похоже, что Соболь стопу неправильно поставил он при этом ни пенальти, ни карт, для соперников не...Интриги 14-го тур...

Анонс футбольного уик-энда.

Анонс футбольного уик-энда.

  В прошлом туре РПЛ всё внимание было приковано к московскому дерби, которое сполна оправдало ожидания в плане зрелищности, результативности и общего антуража.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх