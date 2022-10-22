Анонс футбольного уик-энда.

В прошлом туре РПЛ всё внимание было приковано к московскому дерби, которое сполна оправдало ожидания в плане зрелищности, результативности и общего антуража.
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