Военная автомобильная инспекция Уссурийска проверила автобусы и грузовые автомобили

В рамках проходившей на территории Уссурийского гарнизона профилактической акции "Автобус" представители Военной автомобильной инспекции (ВАИ) провели проверку автомобильной техники соединений и частей Восточного военного округа, дислоцированных в Приморском крае, сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на пресс-службу ВВО.
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