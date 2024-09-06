Состояние госпитализированного 92-летнего Бедроса Киркорова резко ухудшилось

Отца Филиппа Киркорова госпитализировали 31 августа с болью в сердце. В больнице Бедроса обследовали и решили сделать операцию для проверки кардиостимулятора — его поставили в прошлом году, обнаружив у мужчины ишемическую болезнь сердца и стенокардию напряжения.
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