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11 неожиданных признаков того, что перед вами психопат

11 неожиданных признаков того, что перед вами психопат

Такие люди изворотливы и далеки от кинематографических клише. Но их всё же можно распознать, подключив наблюдательность.

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ВА
Владимир Акулов
Еще  важнейшие  признаки  психопатов  :  они  имеют  2  глаза  ,  2  уха!
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4 час.
alik3456 Джексон
Рожки и маленький хвостик.
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3 час.
ВА
Владимир Акулов
Невидимые  рожки и маленький хвостик.
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3 час.

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