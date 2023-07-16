11 неожиданных признаков того, что перед вами психопат

ПолонСил.ру - социальная сеть здоровьяПрогрессПодписаться11 неожиданных признаков того, что перед вами психопат Такие люди изворотливы и далеки от кинематографических клише. Но их всё же можно распознать, подключив наблюдательность.Вернуться к статьеКомментарииПоказать предыдущие комментарииВАВладимир АкуловЕще важнейшие признаки психопатов : они имеют 2 глаза , 2 уха!Ответить4 час.alik3456 ДжексонРожки и маленький хвостик.Ответить3 час.ВАВладимир АкуловНевидимые рожки и маленький хвостик.Ответить3 час.
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