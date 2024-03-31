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Сын Никулина прокомментировал “воскрешение” его отца при помощи нейросети

Сын Никулина прокомментировал “воскрешение” его отца при помощи нейросети

Создание фильма с использованием дипфейка отца оценил сын Юрия Никулина. Максим Никулин, сын известного советского актера, выразил свое мнение о том, как нейросеть была использована для создания виртуального образа его отца в новом кинопроекте.

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