Сын Никулина прокомментировал “воскрешение” его отца при помощи нейросети

Создание фильма с использованием дипфейка отца оценил сын Юрия Никулина. Максим Никулин, сын известного советского актера, выразил свое мнение о том, как нейросеть была использована для создания виртуального образа его отца в новом кинопроекте.
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