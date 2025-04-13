Олейник: памятник Пушкину в Одессе могут снести ночью

Памятник поэту Александру Пушкину в Одессе могут снести ночью. Об этом aif.ru заявил экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник, комментируя сообщение о том, что в Одессе националисты набросили петлю на памятник и повесили объявление «Ищу бульдозер».
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