Олейник: памятник Пушкину в Одессе могут снести ночью

Памятник поэту Александру Пушкину в Одессе могут снести ночью. Об этом aif.ru заявил экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник, комментируя сообщение о том, что в Одессе националисты набросили петлю на памятник и повесили объявление «Ищу бульдозер».