МО РФ: Десять реактивных снарядов РСЗО Vampire уничтожено над Белгородской областью

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) России в утренние часы в субботу, 6 апреля, сумели сбить 10 снарядов, запущенных Вооруженными силами Украины (ВСУ) с применением реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Вампир» (Vampire).
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