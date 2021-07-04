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Третий бой Макгрегора с Порье, испытания для братьев Нурмагомедова, поход за поясом Аскарова: главные события июля в ММА

Третий бой Макгрегора с Порье, испытания для братьев Нурмагомедова, поход за поясом Аскарова: главные события июля в ММА

Конор Макгрегор постарается взять реванш за поражение в предыдущем бою с Дастином Порье и завоевать звание первого претендента на титул в лёгком весе UFC, а Аскар Аскаров — получить право сразиться с Брэндоном Морено за пояс наилегчайшей категории.

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Елена Мамонова
Посмотрим бой с Макгрегором

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