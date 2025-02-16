Кит Келлог пугает Россию санкциями, которые «избивают» экономику

Вашингтон всячески пытается вынудить Москву пойти на односторонние уступки по Киеву. Спецпосланник президента США по Украине и России Кит Келлог даже рассказал в ходе 61-й Мюнхенской конференции по безопасности о том, чего конкретно добиваются от россиян американцы.