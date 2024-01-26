В крымских пещерах прозвучат знаменитые рок-хиты и шедевры классики

В феврале в пещере «Таврида» прозвучат лучшие произведения классиков трёх столетий и знаменитые рок-хиты в исполнении артистов Крымской государственной филармонии, а в Скельской выступит дуэт виолончелей.
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