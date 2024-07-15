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Царьград

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Он не должен был попасть: Нелепая правда о стрелке. Что таится за попыткой покушения на Трампа

Он не должен был попасть: Нелепая правда о стрелке. Что таится за попыткой покушения на Трампа

Однокурсники Крукса, стрелявшего в Дональда Трампа во время митинга, раскрыли нелепую правду – ранее он посещал секцию по стрельбе и это, мягко говоря, был тотальный провал по всем показателям.

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