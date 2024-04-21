Врач рассказала, как спастись от деменции

<!–Категория: –> Активный образ жизни и ежедневные прогулки без остановки в течение 40 минут являются отличной профилактикой деменции, заявила заведующая неврологическим отделением Люберецкой областной больницы Наталья Щипицина.
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