Актер Анатолий Руденко впервые появился на сцене после скандала с наркотиками

Актер Анатолий Руденко, наиболее известный по ролям в фильме «Триггер» и сериалах «Каменская» и «Две судьбы», вышел на театральную сцену в первый раз после того, как артист оказался замешан в скандале с наркотиками, рассказывает 27 января собеседник «Известий».
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