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NewsOne

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Стубб показал свою неадекватность, одобрив удары по Wildberries – эксперт

Стубб показал свою неадекватность, одобрив удары по Wildberries – эксперт

В программе «Мнение» на News Front эксперт по международным вопросам и геополитике Павел Шипилин заявление президента Финляндии Александра Стубба о том, что удары по Wildberries — это единственный способ принудить Россию к миру.

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