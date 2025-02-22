Сколько среди иностранных специалистов, работающих в этих гигантских зданиях тех, кто так же считает героями террористов "Крокуса" и готов повторить их преступление?

Русский Колоколъ Абдинасир сказал "красавчики" в адрес террористов "Крокуса" и уехал на 3 года Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Нелегальный мигрант, плохо знающий русский язык, наговорил в интернете на срок.
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