Лечить ОРВИ будут по-новому Минздрав России утвердил новый стандарт лечения взрослых при острых респираторных вирусных инфекциях (ОРВИ): 👁Из списка зарегистрированных лекарств для лечения исключили антибиотики и синтетические гормоны; 👁В документе расширили и перечень медицинских услуг для диагностики ОРВИ - стало возможно получить помощь акушера-гинеколога, гематолога и пульмонолога; 👁В обновленной версии значится почти в два раза меньше лекарств — 33 препарата; 👁Дополнен список врачей, к которым пациент может обратиться при ОРВИ, теперь их восемь; 👁Сокращен и срок лечения — с 15 до 7 дней; 👁В условия оказания помощи к стационарной добавили амбулаторную.