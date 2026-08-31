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Крымская газета

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Живописный маршрут через горы: Крым получит новую магистраль к морю

Живописный маршрут через горы: Крым получит новую магистраль к морю

В Крыму завершилось проектирование дороги Белогорск – Приветное. Магистраль станет одной из четырёх дорог, соединяющих центральную часть Крыма с его южным побережьем.

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