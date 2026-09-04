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Тульские новости

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Суд обязал «Полему» заключить договор по объекту ГО в Туле

Суд обязал «Полему» заключить договор по объекту ГО в Туле

Арбитражный суд Тульской области признал право компании «Полема» на объект гражданской обороны отсутствующим и обязал заключить договор о правах и обязанностях в отношении убежища.

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