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Алина Загитова: «Поздравляю всех с 85... С 80-летием Великой Победы. Праздновала на работе, чуть-чуть посидела с родными и близкими»

– Как ты провела майские праздники? Как отметила День Победы? – Хорошо. Пользуясь случаем, поздравляю всех с 85.

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