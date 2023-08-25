Япония начинает сброс радиоактивной воды с «Фукусимы» в океан. Напомним, что каждый раз подвергается сомнению экологичность и безопасность российских атомных проектов, хотя ни о каких авариях там речь не идёт уже десятки лет.
Им всё разрешила Америка: Япония портит воду России и Китаю отходами с «Фукусимы»
Комментарии
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ШКИПЕР
Представьте себе, что если что то подобное сделала Россия, сколько бы вони было.
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7 час.
Светлана
Пусть Ким сбросит на Токио атомную бомбу, япошкам же понравилось.
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7 час.
Владимир Соловьев
Течения Тихого океана заворачивают в сторону Америки. Можете им, японцы, ещё радиоактивной землицы подбросить после Хиросимы и Нагасаки. Куда подбросить, определяйтесь сами, и этой водички им добавьте сверху!
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5 час.
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