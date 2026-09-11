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Крымская газета

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Крымские дроноводы сбивают вражеские БПЛА на подлёте к мирным городам

Крымские дроноводы сбивают вражеские БПЛА на подлёте к мирным городам

О ювелирной работе дроноводов, которые защищают Крым и мирные города от вражеских БПЛА, корреспонденту «Крымской газеты» рассказали в пресс-службе Народного фронта Республики Крым.

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