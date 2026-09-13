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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Ислам Махачев: «Царукян победит Руффи, а Усман Нурмагомедов найдет ключ к Арману»

Чемпион UFC Ислам Махачев считает, что Арман Царукян победит Маурисио Руффи в предстоящем бою. «Думаю, Арман победит.

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