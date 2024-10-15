В Липецкой области автоинспекторы приняли участие в проведении мероприятия в честь Международного дня Белой трости

В Международный день Белой трости автоинспекторы с представителями отделения фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Липецкой области провели экскурсию для воспитанников школы-интерната для слепых и слабовидящих детей.
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