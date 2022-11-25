Николишин о нападении игрока на арбитра: «С судьей все хорошо, заявление в полиции, там уголовка. У того человека это рецидив, мы его отстраним пожизненно»

Андрей Николишин рассказал о скандале в любительской лиге, где игрок ударил судью. Во время матча лиги «Трудовые Резервы» между московскими командами «Леопарды» и НС REVOL ICE хоккеист Николай Ризин ударил главного арбитра клюшкой и пнул, когда тот оказался на льду.
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