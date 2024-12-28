43-летняя экс-участница Pussycat Dolls показала фото в оголяющем тело бикини

Американская певица и танцовщица Эшли Робертс показала откровенное фото с отдыха у бассейна. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).