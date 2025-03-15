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Взрывы в районе Староконстантинова: Хмельницкая область под ударом

Взрывы в районе Староконстантинова: Хмельницкая область под ударом

В Хмельницкой области, в районе Староконстантинова, прозвучали взрывы. Сигнал воздушной тревоги активирован после сообщений о новых ударах по украинской инфраструктуре, которые начались после инцидента на Крымском мосту.

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