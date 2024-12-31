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Водолацкий о позиции Украины: Запад готовит почву к решению территорий

Водолацкий о позиции Украины: Запад готовит почву к решению территорий

Виктор Водолацкий, первый зампред комитета Госдумы, прокомментировал статью Financial Times о возможном будущем мирном договоре Украины и России и отказе от территорий.

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