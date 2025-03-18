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Нас снова хотят обмануть

Нас снова хотят обмануть

Не пора ли оставить иллюзии насчет политики Трампа в отношении Киева?    Соединенные Штаты согласились немедленно снять паузу в обмене разведданными и возобновить военную помощь Украине после более чем восьмичасовых встреч в Саудовской Аравии, где Киев заявил, что поддержит предложение администрации Трампа о 30-дневном прекращении огня с Россией, сообщила во вторник вечером газета New York Times.

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