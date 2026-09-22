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Царьград

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В Забайкалье ввели лимит 15 литров бензина на АЗС «Корс»

В Забайкалье ввели лимит 15 литров бензина на АЗС «Корс»

В Забайкалье с 23 сентября на АЗС сети «Корс» введён лимит 15 литров бензина АИ-92 и АИ-95 на один автомобиль, дизельное топливо продаётся без ограничений.

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