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Производственный инкубатор для технологичного бизнеса появится под Новосибирском

Производственный инкубатор для технологичного бизнеса появится под Новосибирском

Исполнительный директор фонда «Технопарк Академгородка» Алексей Логвинский сообщил ТАСС, что первый в РФ производственный инкубатор для развития малого высокотехнологичного бизнеса появится на площадке новосибирского технопарка в поселке Ложок.

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