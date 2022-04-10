Производственный инкубатор для технологичного бизнеса появится под Новосибирском

Исполнительный директор фонда «Технопарк Академгородка» Алексей Логвинский сообщил ТАСС, что первый в РФ производственный инкубатор для развития малого высокотехнологичного бизнеса появится на площадке новосибирского технопарка в поселке Ложок.
Исполнительный директор фонда «Технопарк Академгородка» Алексей Логвинский сообщил ТАСС, что первый в РФ производственный инкубатор для развития малого высокотехнологичного бизнеса появится на площадке новосибирского технопарка в поселке Ложок.
Свежие комментарии