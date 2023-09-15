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Сегодня наш потрепанный суперэтнос находится где-то на входе в стабильную и упорядоченную фазу инерции

Сегодня наш потрепанный суперэтнос находится где-то на входе в стабильную и упорядоченную фазу инерции

Теория Льва Гумилёва о современном состоянии России После «либерального» переворота 1991 г. прошло уже более тридцати лет.

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Комментарии
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Владимир Алтайцев
Интересная  статья. Но и тревожная - для низов навсегда закрыты социальные лифты. Гении никогда не пробьются в науку или в другие области, если они родились  в бедных семьях. А сын капитана никогда не станет генералом. Всем в стране правит и будет править его препохабие  КАПИТАЛ. Страна зашла в тупик - бедные беднеют, богатые богатеют.
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