МИД Индии обрисовал перспективы сотрудничества с Японией

Основой дальнейшего роста стратегического партнерства Индии и Японии является приверженность основанному на правилах Индо-Тихоокеанскому региону, заявил министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар 20 августа, сообщает Hindustan Times.
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