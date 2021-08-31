Пенсионный фонд готовят к клонированию

Время узнать правду!ПолитикаПенсионный фонд готовят к клонированиюО грошовых пенсиях у нас вспоминают только перед выборами В России предложено создать новый пенсионный фонд.Вернуться к статье73НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьВМВладимир МоргуновЛЮБАЯ ВЫДУМАННАЯ ДЕЛЬЦАМИ СТРУКТУРА-ЭТО ЗАКОННЫЙ ОТЪЕМ ДЕНЕГ ПЕНСИОНЕРОВ !!! УЙМИТЕСЬ, ДЕЛЬЦЫ !!!Лаврентий Палыч БерияЧто поделать. Россия прошла по кругу 100 лет и вернулась к разбитому корыту событий перед революциейАВАндрей ВолодичевТолько за КПРФ!Лаврентий Палыч БерияЭту помойку надо ликвидировать! А не плодить второй кошерный фонд помощи беглым еврейским олигархам.Александр ДементьевДавно пора разогнать существующий ПФР - прокладку между зарплатой и карманами трудящихся, позволяющую присваивать их заработок. Элементарно открой депозит в любом банке и складывай туда сам эти 22%. Никто не украдёт, снять можешь в любой момент, в случае смерти всё гарантированно получат родственники.Лаврентий Палыч БерияПредлагали в РФ сделать как в Швеции, пенсии сделать наследуемыми по завещанию, и что бы всё было на индивидуальном счету гражданина, а не на счетах ПНФ. Сходу тут же на этот законопроект набросились со всех сторон! Даже чтения в ГД не прошел, завернули сразу! Позже закон о наследственной передаче пенсионных накоплений футболили ПЯТЬ РАЗ! Каждый пенсионер успевает накопить за жизнь от 3,5 до 4,5 млн рублей, а вот получить пока ласты не склеит- от 600,тр до 800тр! Выхлоп знатный! С каждой тушки пенсионера 3 миллиона минимум! Кто же откажется от такого. По мне.ю история 20 лет и (кажется) девяти проваленных пенсионных реформ как ничто иное наглядно демонстрирует полную некомпетентность Путина как "лидера" страны. Если не сказать больше. Все 20 лет он и его компания попросту искали варианты как собирать взносы НДФЛ с тушки пенсионера, и обратно ему дулю показать, вместо пенсий! Что такое пенсионная реформа? Это как раз идеальный (для них) выход из положения, во первых НДФЛ они собирают со всех, а доживут до пенсии в такой системе едва 30%, а те что доживут, долго не проживут.Лаврентий Палыч БерияДа, удивили они. Хотя я уже не чему не удивляюсь. Воровать и грабить будут до упораКомментировать
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