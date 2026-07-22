Смоленск 2.0
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Смоленск 2.0

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На Смоленщине объявили сбор гуманитарной помощи для участников СВО

На Смоленщине объявили сбор гуманитарной помощи для участников СВО

Акция проводится в рамках проекта «#МЫВМЕСТЕ» Волонтёры Регионального ресурсного центра по поддержке добровольчества Смоленской области проводят очередной сбор гуманитарной помощи для военнослужащих, проходящих службу в зоне специальной военной операции.

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