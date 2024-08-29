В Турции рассказали, почему ситуация с Украиной не разрешилась в 2022 году

Прокомментировал ситуацию спикер парламента Турции Нуман Куртулмуш. По его словам, ничего не вышло из-за ряда государств, которые мешали этому, сообщает корреспондент УтроNews со ссылкой на «Комсомольскую правду».
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